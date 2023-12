"Prevê-se que o crescimento do Produto Interno Bruto [PIB] diminua para 2,2% em 2023", refere o Governo timorense no OGE, cujo debate na generalidade terá início na terça-feira.

De acordo com o executivo, o desaceleramento do crescimento está relacionado com a baixa execução orçamental, ou seja, diminuição da despesa pública, que deverá levar a uma queda de 6,2% do consumo público.

O crescimento económico manteve-se positivo "devido à eficiência das despesas no OGE retificativo de 2023" e ao "facto de se prever que o crescimento do consumo privado se mantenha forte e cresça 3,8%", o que também sugere um aumento das remessas de cidadãos timorenses que trabalham no estrangeiro, referem as autoridades timorenses no documento.

Após as eleições legislativas de maio, o novo Governo, liderado por Xanana Gusmão, apresentou um OGE retificativo.

Timor-Leste registou também um aumento de 129% no número de vistos turísticos emitido nos primeiros seis meses deste ano, o que o Governo considera como um "fator positivo para o crescimento do setor privado e para as perspetivas de 2023".

Em relação a 2004, está previsto que o PIB cresça para 4,1%, impulsionado pelo aumento da despesa pública, enquanto o consumo público deverá aumentar 3,5%.

"Por outro lado, o crescimento das famílias deverá enfrentar pressões descendentes à luz dos recentes aumentos da inflação, que deverá continuar no início do próximo ano", salienta o Governo.

Os aumentos dos preços globais do arroz, base alimentar dos timorenses, e do petróleo levaram a uma inflação média de 8,3% este ano, mas pode baixar para 2,5% em 2004, de acordo com as previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Para concretizar um crescimento económico de 5% nos próximos cinco anos, o Governo defende ser necessário duplicar o crescimento agrícola, melhorar a conectividade com a Internet, investir em infraestruturas relacionadas com o turismo, aderir à Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), reduzir as transferências públicas e investir no capital de desenvolvimento.

O OGE de 2024, dedicado ao tema "Construindo uma ponte para o amanhã: Investir no setor produtivo e no capital social", com um valor de 1,78 mil milhões de euros, será discutido e votado na generalidade entre terça e quarta-feira.

O parlamento realiza a discussão e votação na especialidade e votação final global entre 14 e 20 de dezembro.

MSE // EJ

Lusa/Fim