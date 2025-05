O único golo da partida, na qual caso tivesse pontuado o Estrela da Amadora poderia ter garantido a permanência, foi apontado por Zé Luís, aos 85 minutos.

O AVS, que na última semana oficializou a saída do técnico Rui Ferreira e o regresso de José Mota, segue na 16.ª posição, com 27 pontos, mais três do que Boavista e Farense, que jogam ainda hoje, enquanto o Estrela da Amadora é 15.º, com 29.

AO // AO

Lusa/Fim