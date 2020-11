As previsões constam dos documentos de suporte à proposta de lei do Orçamento do Estado para 2021, fortemente marcado pela crise económica decorrente da pandemia e o último da atual legislatura, que terminará com a prevista realização de eleições legislativas em março, pelo que as metas agora traçadas ultrapassam esse horizonte temporal.

Num dos documentos de suporte, o Governo define que o desenvolvimento "deve garantir a felicidade, ou seja, segurança total aos cabo-verdianos", pelo que "se pretende" desde logo "erradicar a extrema pobreza até 2026".