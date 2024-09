O Programa de Privatizações (ProPriv) de Angola, que se iniciou em 2019, permitiu a privatização de 109 empresas e/ou ativos do Estado angolano, sendo que seis destes foram já privatizados em 2024, disse hoje o porta-voz da Comissão Interministerial, Otoniel dos Santos.

Falando no final da quarta reunião desta comissão, Santos deu conta que, do volume total contratualizado, 22 mil milhões de kwanzas (21,4 milhões de euros) estão por receber e 1% destas prestações já venceu o prazo de pagamento.

A Empresa Nacional de Seguros de Angola (ENSA), a Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) e as participações do Estado angolano no Standard Bank devem ser privatizados em bolsa até dezembro de 2024.

O prospeto para a privatização da ENSA foi já submetido à apreciação e aprovação da Comissão de Mercado de Capitais (CMC), com o lançamento da oferta e a respetiva liquidação em bolsa agendadas para 15 de setembro e segunda quinzena de outubro, respetivamente.

A seguir será privatizada a BODIVA, cujo processo de registo provisório foi já submetido à CMC, sendo que o lançamento da oferta acontece na primeira quinzena de outubro para a sua conclusão ou liquidação no início de novembro, referiu o responsável.

Otoniel dos Santos, também secretário de Estado das Finanças e Tesouro de Angola, disse ainda que a privatização em bolsa das participações do Estado no Standard Bank deve acontecer entre novembro e dezembro próximo e que, neste momento, decorre o processo de ajustamento negocial com o acionista Standard Bank Group para viabilizar o processo de colocação da percentagem.

O ProPriv inscreve a privatização de ativos dos setores da indústria, comércio, banca, seguro, telecomunicações, aviação, petróleos, agropecuária e outros.

DYAS // MLL

Lusa/Fim