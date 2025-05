Segundo o relatório, hoje apresentado na sede do Banco Central de Timor-Leste (BCTL), em Díli, o Fundo Petrolífero teve uma ligeira diminuição de capital, no valor de 20 milhões de dólares em relação aos 18,27 mil milhões de dólares (16,13 mil milhões de euros), registados no último trimestre de 2024.

No último trimestre de 2024, o Fundo Petrolífero também perdeu 700 milhões de dólares (618 milhões de euros) devido ao ajuste para o valor justo de 2024 do Instrumento de Dívida Privada emitido pela Timor Gap, petrolífera estatal timorense.

O documento refere que as entradas brutas de capital, entre janeiro e março deste ano, provenientes de royalties e impostos foram de 6,26 milhões de dólares (5,53 milhões de euros) e que as transferências foram de 254, 03 milhões de dólares (224,28 milhões de euros).

"As saídas de liquidez do fundo foram de 254,03 milhões de dólares, dos quais 250 milhões de dólares [220,72 milhões de euros] foram transferidos para o Orçamento Geral do Estado, e 4,03 milhões de dólares [3,56 milhões de euros] utilizados para despesas de gestão", pode ler-se no relatório.

O BCTL refere também que o Fundo Petrolífero registou um lucro líquido de 221,16 milhões de dólares (195,26 milhões de euros) durante o primeiro trimestre de 2025 e que o retorno do investimento financeiro foi de 1,19%, mais do que os 0,96% da referência de comparação.

