"As empresas de jogos dos EUA em Macau enfrentam desafios geopolíticos crescentes à medida que a guerra comercial continua; as tensões comerciais entre os EUA e a China suscitaram preocupações de que os operadores de jogos dos EUA possam ser alvo de retaliações, enquanto as perspetivas económicas mais fracas na China deverão pressionar as receitas e os lucros dos jogos em Macau", lê-se numa análise sobre o impacto da guerra comercial na operação destas empresas norte-americanas em Macau.

A Fitch nota que "as tensões comerciais entre os EUA e a China intensificaram-se nos últimos meses, com medidas retaliatórias entre os dois países que elevaram as tarifas bilaterais para mais de 100%, e recentemente, houve esforços para amenizar o conflito, mas ainda não há certeza de como as questões serão resolvidas", podendo, por isso, impactar a evolução da atividade das três empresas norte-americanas que operam neste setor: Las Vegas Sands, Wynn e MGM Resorts International.

Ainda assim, acrescentam, " não há indicações concretas de que a China tenha direcionado medidas contra as empresas de jogo que operam em Macau", região onde esta indústria representa 80% das receitas fiscais, e as três operadoras norte-americanas valem mais de metade das receitas deste mercado.

Para os analistas da Fitch, para além da questão da guerra comercial, com o aumento das tarifas a ocupar lugar de destaque, as operadoras em Macau enfrentam também o perigo de um abrandamento da economia chinesa, que pode pressionar as receitas do jogo no território.

"Esta perspetiva mais fraca de evolução económica na China pode também pressionar as receitas em Macau, mas isto pode ser compensado com eventuais medidas governamentais para estimular a despesa dos consumidores", lê-se no relatório, que lembra que a estimativa de crescimento chinês para 2025 foi revista em baixa para 3,9%.

A análise da Fitch surge numa altura em que o setor do jogo está a ter o melhor arranque do ano desde 2019, antes do início da pandemia de covid--19.

Entre janeiro e abril, os casinos de Macau registaram receitas totais de 76,5 mil milhões de patacas (8,43 mil milhões de euros), mais 0,8% do que no mesmo período de 2024.

Macau obteve em 2024 receitas totais de jogo de 226,8 mil milhões de patacas (27,4 mil milhões de euros), mais 23,9% do que em 2022, mas apenas 73,2% do registado em 2019, antes da pandemia.

O Governo de Macau previu, no orçamento para 2025, que o ano feche com receitas totais de 240 mil milhões de patacas (27,7 mil milhões de euros), o que seria um aumento de 6% em comparação com o ano passado.

Mas, a 23 de abril, o secretário para a Economia e Finanças de Macau admitiu que as receitas públicas de 2025 "poderão não ser tão otimistas como o previsto", uma vez que as receitas do jogo estão abaixo do alvo mensal de 20 mil milhões de patacas (2,2 mil milhões de euros).

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal.

