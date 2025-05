Pelas 14:45 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones cedia 0,80% para 40.887,59 pontos e o tecnológico Nasdaq retrocedia 1,03% para 17.660,57 pontos.

Já o índice alargado S&P 500 recuava 0,85% para 5.602,62 pontos.

Na segunda-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em baixa: o índice seletivo Dow Jones Industrial Average perdeu 0,24%, o tecnológico Nasdaq recuou 0,74% e o alargado S&P500 desvalorizou 0,64%.

Donald Trump disse na noite de segunda-feira que iria anunciar tarifas farmacêuticas nas próximas duas semanas, o que penalizou o sentimento dos investidores numa altura em que a época de resultados tem mostrado lucros moderados.

A afetar os mercados está também a antecipação da decisão da Reserva Federal dos EUA, que deverá manter na quarta-feira as taxas diretoras no nível em que estão desde dezembro, apesar de semanas de duras críticas e exigências do Presidente norte-americano para que as desça.

A Fed reúne-se hoje e na quarta-feira pela terceira vez desde o regresso de Donald Trump à Casa Branca, num cenário económico virado do avesso e sob os ataques do Chefe de Estado.

