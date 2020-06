"Um avião português da euroAtlantic airways (EAA) com flâmula nacional, Boeing B767-300ER, CS-TKR, vai realizar no próximo sábado, 20 de junho, um voo sanitário direto para São Tomé e Príncipe", lê-se no comunicado enviado à Lusa, que especifica que "o voo STP-8F501 deixa o Aeroporto Humberto Delgado às 00:05 horas" e chega a São Tomé às 05:20 (UTC).

"O check-in abre sexta-feira, 19 de junho pelas 20:05, horário de Lisboa, e os passageiros do voo, operado pela STP AIRWAYS, são obrigados ao uso de máscara cirúrgica na aerogare e durante o voo, como à apresentação de um teste à covid-19 realizado nos três dias anteriores", acrescenta-se no texto.