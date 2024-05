Pelas 16:40 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0851 dólares, acima do valor registado no dia anterior (1,0842 dólares).

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio do euro em 1,0852 dólares.

O euro ganhou terreno face ao dólar num dia que ficou marcado pelos dados da inflação na zona euro, que aumentou duas décimas em maio, para 2,6%, segundo a estimativa do gabinete de estatísticas Eurostat.

Por seu lado, a inflação subjacente -- que exclui os preços da energia e dos produtos alimentares frescos por serem considerados mais voláteis -- também aumentou duas décimas face a abril, para 2,9%.

Este aumento da inflação em maio, motivado pelo aumento do custo dos serviços e da energia, foi conhecido apenas uma semana antes da próxima reunião do BCE, na qual a organização deverá reduzir as taxas de juro em 25 pontos base.

A par da inflação europeia, hoje foi também publicado que o PCE (índice de preço de consumo pessoal), um dos principais indicadores de inflação dos Estados Unidos, ficou em 2,7% em abril, face ao mesmo mês de 2023.

Divisas...............hoje..............quinta-feira

Euro/dólar............1,0851.................1,0842

Euro/libra............0,8525...............0,85098

Euro/iene.............170,57.................169,92

Dólar/iene............157,16.................157,73

MPE // EA

Lusa/Fim