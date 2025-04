Pelas 18:00 de hoje (hora de Lisboa), o euro seguia a negociar a 1,1273 dólares, face aos 1,1337 dólares de segunda-feira.

A moeda única recuou ainda face à libra e ao iene.

O Banco Central Europeu fixou a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1324 dólares.

A produção industrial aumentou, em fevereiro, 1,2% na zona euro e 0,6% na União Europeia (UE), face ao mesmo mês de 2024, segundo dados hoje divulgados pelo Eurostat.

De acordo com o serviço estatístico europeu, na comparação mensal, com janeiro, o indicador avançou 1,1% na área do euro e 1,0% na UE.

Comparando com o mês homólogo, os maiores aumentos anuais foram registados na Irlanda (38,8%), na Lituânia (9,1%) e no Luxemburgo (6,6%).

Os principais recuos homólogos, por seu lado, observaram-se na Hungria (-8,0%), na Bulgária (-4,7%) e na Alemanha (-3,7%).

A taxa de emprego na União Europeia atingiu, em 2024, um novo máximo de 75,8% e 197,6 milhões de pessoas entre os 20 e os 64 anos, adiantou também o Eurostat.

Os mercados estão hoje positivos depois de o Presidente dos EUA, Donald Trump, ter anunciado no domingo isenções tarifárias sobre 'smartphones' e monitores de computador.

No entanto, nas últimas horas soube-se que a Administração Trump lançou investigações de segurança nacional sobre as importações de 'chips' e produtos farmacêuticos, que, segundo os media norte-americanos, serão usadas para impor novas tarifas sobre estes produtos.

Divisas..............hoje............segunda-feira

Euro/dólar............1,1273...............1,1337

Euro/libra............0,85327..............0,86074

Euro/iene.............161,31...............162,21

Dólar/iene............143,10...............143,08

