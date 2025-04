Segundo a porta-voz da embaixada, em respostas escritas à agência Lusa, "as missões diplomáticas dos EUA estão a rever todos os contratos e bolsas para garantir que estão em conformidade com as recentes ordens executivas da Casa Branca".

"Como parte dessa revisão, está a ser solicitado às empresas contratadas e recipientes de bolsas a certificação exigida pela Ordem Executiva do Presidente", confirmou Marie Blanchard.

Acrescenta que esta certificação "apenas solicita que as empresas contratadas ou recipientes de bolsas certifiquem que estão em conformidade com as leis federais antidiscriminação dos EUA".

Garante que essa verificação não é feita pela embaixada, e que apenas solicitam às empresas que se "autocertifiquem".

"Em outras palavras, estamos apenas a pedir-lhes que completem um documento adicional", afirmou Marie Blanchard.

Acrescentou que na sequência desse contacto, "cada empresa é encorajada a consultar os seus advogados relativamente às suas circunstâncias factuais específicas".

A embaixada recusou o pedido da Lusa de facultar a carta enviada às empresas com o argumento de que "não pode partilhar correspondência privada".

Esta iniciativa por parte da embaixada em Portugal vem na sequência das várias ordens executivas assinadas por Donald Trump em 23 de janeiro, que obrigam as agências federais a reconhecerem apenas o sexo feminino e masculino e eliminar a identidade de género e todas as políticas que promovem diversidade, equidade e inclusão são eliminadas.

O jornal ECO noticiou na segunda-feira que a embaixada estava a rever contratos entre o governo norte-americano e empresas em Portugal, o que incluía a certificação de que cumpririam as novas regras do Presidente Trump contra programas de diversidade.

O ministro da Economia, Pedro Reis, quando questionado sobre esta questão durante a conferência de imprensa do Conselho de Ministros de hoje, optou por não responder diretamente, acentuando que mais do que encontrar "pontos de discórdia" são necessárias "pontes".

Os presidentes da Confederação dos Agricultores de Portugal e da Confederação Empresarial de Portugal também reagiram hoje, deixando o aviso que a Europa não deve estar "a reboque dos humores de Washington" nem devem ser os EUA a definirem "regras".

A União Geral dos Trabalhadores (UGT) divulgou hoje que fez chegar uma carta à embaixada dos Estados Unidos a manifestar preocupação por os EUA terem contactado empresas em Portugal impelindo alterações a programas de diversidade, considerando que põe em causa um mundo mais democrático, justo e solidário.

Segundo a imprensa internacional, várias dezenas de empresas da União Europeia receberam uma carta da Embaixada dos Estados Unidos em que sugere que abandonem práticas de diversidade, igualdade e inclusão para continuarem a trabalhar com instituições estatais dos EUA.

