ERSE diz que não estão previstas inspeções de gás ou eletricidade A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) afirmou hoje que não estão agendadas inspeções periódicas de eletricidade ou gás, durante a pandemia covid-19, aconselhando os consumidores, caso solicitem algum serviço, a pedir a identificação dos funcionários. economia Lusa economia/erse-diz-que-nao-estao-previstas-inspecoes-de_5e8caa6bfed2021973b77c58





"A ERSE contactou as empresas de eletricidade e de gás natural [...] e confirmou que, durante o período da pandemia causada pela covid-19, não estão agendadas nem previstas quaisquer inspeções periódicas nas casas dos consumidores, salvo em situações urgentes ou solicitadas pelo consumidor", indicou o regulador, notando que estão a ser realizadas falsas inspeções, mediante o pagamento de cerca de 60 euros.

Assim, a ERSE aconselhou os consumidores a exigir a identificação dos funcionários, sempre que for solicitado algum serviço.

O regulador energético vincou ainda ser necessário verificar se o serviço realizado é o que foi solicitado à empresa, acrescentando que, em caso de dúvida, deve ser contactado o fornecedor de gás natural ou eletricidade.

