Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a elétrica refere que fixou na terça-feira "o preço de uma emissão de títulos representativos de dívida verde sénior no montante de 750 milhões de euros, com vencimento em julho de 2030 e cupão de 3,5%".

Segundo a empresa, os títulos serão emitidos "ao abrigo do programa de emissão de títulos de dívida 'Programme for the Issuance of Debt Instruments (MTN)' da EDP, EDP Finance BV e EDP SFE e será solicitada a admissão à negociação na Euronext Dublin".

"Esta emissão destina-se ao financiamento ou refinanciamento, no todo ou em parte, do portefólio de projetos "green" elegíveis da EDP, que consiste em projetos renováveis tal como definidos no 'Green Finance Framework' da EDP, disponível no respetivo 'website'", refere.

De acordo com a EDP, nesta transação atuaram como 'joint-Bookrunners' a ABN Amro Bank N.V, BNP Paribas, CaixaBank, S.A., Commerzbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank Aktiengesellschaf, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe, MUFG Securities (Europe) N.V, Banco Santander, S.A. e Société Générale.

