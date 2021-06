Segundo informações divulgadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), órgão regulador do setor no Brasil, a EDP Brasil adquiriu o lote 1 do certame por oferecer a menor Receita Anual Permitida (RAP) face ao teto estabelecido pelo Governo brasileiro no edital do leilão de 60,9 milhões reais (10,2 milhões de euros).

A RAP é a receita a que o investidor terá direito pela prestação do a partir da entrada em operação comercial das instalações das linhas de distribuição de eletricidade.

O lote 1 do Leilão de Transmissão nº 1/2021 realizado hoje no Brasil é composto por linhas de distribuição com extensão de 395 quilómetros localizadas nos estados brasileiros do Acre e de Rondónia, e a Subestação Tucumã, com 300 megavolt-ampere (MVA), localizados na região norte do país.

Em comunicado, a ANEEL disse que estes "empreendimentos visam a oferecer uma solução estrutural para o sistema de transmissão que permita, no longo prazo, o pleno atendimento à carga de Rio Branco e das demais localidades no estado do Acre que venham a ser integradas ao Sistema Interligado Nacional (SIN)".

O prazo de conclusão das obras do lote 1 é de 60 meses.

O presidente da EDP no Brasil, João Marques da Cruz, destacou num breve comentário sobre o leilão que o segmento de redes de distribuição de energia é uma das prioridades para o crescimento da companhia no país sul-americano nos próximos anos.

"Ganhámos o Lote 1, que serve os estados do Acre e Rondónia, num investimento que é superior a 400 milhões de reais [67 milhões de euros]", frisou o executivo.

"A aquisição do Lote 1 [...] demonstra a execução do Plano Estratégico 2021-2025, o qual prevê o investimento de 10 mil milhões de reais [1,7 mil milhões de euros] nos principais segmentos de atuação da EDP no Brasil", acrescentou.

Segundo o executivo, a empresa demonstrou com sua participação no leilão que pretende "agregar sua experiência em gestão de grandes projetos de infraestrutura e na antecipação da entrega de obras, contribuindo assim com fortalecimento do sistema elétrico brasileiro."

Além da concessão arrematada pela EDP, a agência reguladora leiloou outros quatro lotes de distribuição de energia.

A empresa MEZ Energia e Participações apresentou a melhor oferta para os lotes 3 e 5 e a Energisa Transmissão arrematou o lote 4 do certame.

Os empreendimentos que compõem o lote 2 foram arrematados pela Shanghai Shemar Power Holdings.

CYR // JNM

Lusa/Fim