Num comunicado hoje divulgado, a Edenred afirma que as receitas totais atingiram 922 milhões de euros na primeira metade, mais 21,7% que no mesmo período do ano passado.

O CEO (Chief Executive Officer) da Edenred, Bertrand Dumazy, disse que "graças a uma dinâmica de crescimento muito tangível no segundo trimestre, a Edenred apresentou um desempenho recorde no primeiro semestre de 2022, com um forte aumento dos ganhos".

"As receitas operacionais cresceram em dois dígitos em todas as linhas de negócio e regiões do Grupo" e estes resultados "mostram como a Edenred está a alavancar os benefícios únicos da sua plataforma digital para continuar a sua penetração no mercado num novo ambiente macroeconómico".

Dumazy referiu ainda que "as soluções que o Grupo oferece estão a atrair cada vez mais clientes que as veem como uma oportunidade para aumentar o poder de compra dos seus empregados, encorajar comportamentos mais responsáveis ou reforçar o seu controlo de custos".

"A Edenred está agora mais bem preparada do que nunca para prosseguir a sua trajetória de crescimento sustentável e rentável na segunda metade do ano e além desta", precisou.

