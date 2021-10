O número relativo a 2022 já tinha sido avançado a meio da semana aos partidos políticos, e o valor relativo ao ano corrente compara com os 4,5% previstos pelo Governo no Programa de Estabilidade, em abril.

"O défice orçamental situar-se-á em 3,2% do PIB, tal como previsto no Programa de Estabilidade e partindo de um défice estimado de 4,3% em 2021", pode ler-se no 'site' do Orçamento do Estado disponibilizado pelo Governo.

Em 2020, o défice orçamental das Administrações Públicas foi de 5,8%, de acordo com uma revisão feita pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) em 23 de setembro.

