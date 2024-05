O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no International Exchange Futures a cotar 52 cêntimos acima dos 82,75 dólares com que encerrou as transações na quarta-feira.

A informação mais recente sobre as reservas petrolíferas nos EUA, que desceram, contribuiu para esta subida de preço.

A tendência de alta, que se começa a esboçar, é também atribuída á esperança renovada entre os investidores de um corte da taxa de juro de referência pela Reserva Federal, depois de se conhecer o arrefecimento do ritmo de crescimento dos preços.

RN // RBF

Lusa/fim