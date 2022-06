O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 98 cêntimos abaixo dos 120,38 dólares com que fechou as transações na sexta-feira.

A cotação do Brent fechou abaixo do limiar simbólico dos 120 dólares, apesar do fim gradual das restrições na China, existentes para responder a um surto de infeções com o novo coronavirus.

Justamente, os investidores estiveram atentos à decisão da Arábia Saudita de aumentar os seus preços para os clientes asiáticos, o que aponta para uma recuperação da procura.

