O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 2,38 dólares abaixo dos 65,97 com que fechou as transações na sexta-feira.

A queda da cotação foi atribuída ao receio dos investidores quanto a uma redução da procura na China e das limitaçães à produção dos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo.

Estes cenários, de baixa de procura e subida da oferta, impuseram-se ao otimismo decorrente do avanço dos programas de vacinação e da possibilidade de redução das restrições nos próximos meses.

