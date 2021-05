O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 2,17 dólares abaixo dos 69,20 com que fechou as transações na quarta-feira.

A reabertura de uma rede de oleodutos nos EUA, de pois de um ataque de piratas informáticos, empurrou o preço do crude para baixo.

Outro contributo no mesmo sentido veio da preocupação continuada com a situação da pandemia na Ásia, pelas suas consequências na procura de petróleo.

