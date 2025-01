A sociedade, dirigida pelo grupo português ETE, registou cerca de 518.000 mil passagens num total de 3.436 viagens.

Os números refletem um "compromisso com a coesão territorial e o desenvolvimento económico do arquipélago", acrescentou a empresa no comunicado.

Em 2024, a concessionária transportou ainda cerca de 140.000 toneladas de carga e 40.000 viaturas.

"Ao longo de 2024, a CV Interilhas expandiu a sua capacidade com a criação de um novo centro logístico no Mindelo", ilha de São Vicente, segunda maior cidade do país, "uma infraestrutura estratégica que reforçou a eficiência operacional e permitiu oferecer um serviço de transporte marítimo mais eficiente e fiável", informou.

A CV Interilhas é uma sociedade constituída em 2019 com a qual o Governo de Cabo Verde estabeleceu um contrato de concessão, por 20 anos, para o serviço público de transporte marítimo de passageiros e carga entre ilhas.

A empresa faz ligações marítimas entre as ilhas de Cabo Verde com uma frota de quatro navios.

A firma é liderada pelo grupo português ETE que detém 51% do capital social (através das suas participadas Transinsular e Transinsular Cabo Verde), cabendo o restante a 11 firmas cabo-verdianas.

Em Cabo Verde, o Grupo ETE conta com uma área de aproximadamente 4.000 metros quadrados de armazenagem coberta, incluindo áreas de temperatura controlada, estando presente nas principais Ilhas.

Detido exclusivamente por capitais portugueses, o grupo ETE tem operações próprias em nove países, emprega mais de 1.330 colaboradores e gera um volume de negócios anual superior a 325 milhões de euros.

LFO // ANP

Lusa/Fim