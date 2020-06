Os voos serão operados com as aeronaves da euroAtlantic airways "em regime de 'code-share' com uma frequência semanal, às sextas-feiras", adiantou hoje a companhia de aviação portuguesa em comunicado.

A euroAtlantic airways "é acionista e gestora da companhia nacional são-tomense", reafirmou a empresa, após várias polémicas com o Governo de São Tomé e Príncipe.