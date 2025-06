Em conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa, André Ventura disse "estranhar que apenas hoje, alguns dias depois das eleições, o Banco de Portugal [BdP] venha rever em baixa a previsão do crescimento da economia para o próximo ano".

O líder do Chega acusou o BdP de tentar "esconder a realidade dos portugueses durante a campanha eleitoral", considerando que estes dados "eram importantes para a escolha dos portugueses".

"Fizemos a campanha, as propostas e os debates com base num modelo de crescimento que afinal não era real, e com base em previsões económicas que afinal não eram reais. Se isto não é ser muleta do sistema, então não sei o que é. O Banco de Portugal tem de ser uma instituição independente, as instituições financeiras têm de ser independentes", defendeu, considerando que se não forem capazes disso, terão de ser mudadas.

André Ventura sugeriu que o BdP, queria "fazer um favor ao governo", andar "com o Governo ao colo", e "ocultar a realidade dos portugueses", apesar de o governador ser um ex-ministro de um governo socialista, e considerou estar em causa "uma fraude".

Questionado sobre o facto de Mário Centeno ter sido ministro das Finanças de um governo liderado pelo PS, Ventura respondeu: "Acho que quis fazer um favor ao sistema, porque PS e PSD são a mesma coisa".

O presidente do Chega indicou que o partido vai chamar Mário Centeno à Assembleia da República, para "dar uma explicação sobre porque é que os números mudaram e o que é que aconteceu que levasse a uma mudança drástica destes números".

André Ventura disse que o partido vai também "questionar o Governo sobre os números que tem, porque já ninguém se entende" sobre as previsões "para o próximo ano".

"Vamos questionar hoje o ministro das Finanças sobre os valores reais da previsão de crescimento do Governo para o próximo ano, porque nenhuma política se pode fazer sem ter números coerentes e sérios em matéria de crescimento económico. O país precisa de crescer economicamente", defendeu.

O Banco de Portugal (BdP) reviu em forte baixa a estimativa do crescimento da economia portuguesa este ano, de 2,3% para 1,6%, segundo o Boletim Económico de junho, divulgado hoje.

Esta revisão face ao último boletim, de março, ocorreu depois da contração da atividade no primeiro trimestre do ano, com uma redução do Produto Interno Bruto (PIB) de 0,5% em cadeia, que "não foi antecipada", segundo explica o BdP no documento.

Estas previsões são assim mais pessimistas do que as do executivo, sendo que no Orçamento do Estado para 2025, o Governo tinha apontado para um crescimento do PIB de 2,1% mas reviu em alta essa projeção no Relatório Anual de Progresso, entregue a Bruxelas, para 2,4%.

O BdP continua também a prever um regresso aos saldos orçamentais negativos já este ano, tendo agravado a previsão do défice de 2026 para 1,3% do PIB.

Já no boletim de dezembro, o último que incluiu projeções orçamentais, o banco central tinha previsto um défice de 0,1% do PIB este ano, previsão que mantém, mas agrava agora a perspetiva do saldo orçamental negativo de 2026 de 1% para 1,3%.

