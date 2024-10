"Nós estaremos a apresentar também junto dos outros parceiros as nossas ideias e propostas sobre a extensão do acordo de mobilidade laboral a todos os países, principalmente os nossos países amigos africanos de língua oficial portuguesa", referiu Carlos Santos, citado hoje pela Inforpress - Agência Cabo-verdiana de Notícias.

As propostas serão apresentadas na XII Reunião de Ministros do Turismo da CPLP, num momento em que a capacitação de mão-de-obra é um dos assuntos mais debatidos no setor.

"Temos estado a considerar em todos os fóruns que nós participamos, que este pode ser um excelente instrumento de combate à pobreza e essa é uma das mensagens que nós queremos deixar, para além de outras propostas que nós iremos levar para este encontro", acrescentou.

O assunto tem suscitado discussão no meio político.

No final de setembro, Olavo Correia, vice-primeiro-ministro de Cabo Verde, criticou a falta de mobilidade dentro do espaço da CPLP, ao mesmo tempo que propôs regulamentação da emigração dentro da comunidade, que caracterizou como uma "grande oportunidade" para todos os Estados-membros.

"Os acordos de Brasília [assinados em 2021] para facilitação da circulação entre os países da CPLP continuam, no essencial, não direi 'letra morta', mas de pouca utilidade; as dificuldades e restrições à circulação de bens, serviços e capitais mantêm-se e, em alguns casos, até ficaram agravadas", criticou Olavo Correia, numa apresentação no Segundo Fórum de Economistas da ALECON - Associação Lusófona de Economia, em Lisboa.

"Enquanto líder da CPLP e da lusofonia, quando vejo artistas, empresários, jovens talentosos que não conseguem obter um visto para circular no espaço da CPLP, quase que mendigam para obter um visto - e nós aqui a falar da CPLP como espaço de liberdade - há aqui uma grande contradição", acrescentou o governante cabo-verdiano.

Fundada em 1996, a CPLP integra atualmente nove países - Angola, Brasil, Cabo-Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

