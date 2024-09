No comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o BPI refere que a emissão de dívida perpétua subordinada (Additional Tier 1) terá uma taxa de cupão fixa de 7,125% durante os primeiros cinco anos e dois meses, sendo refixada a partir dessa data de cinco em cinco anos "com referência à taxa midswaps de cinco anos então prevalecente acrescida de um spread de 4,821%".

Estes títulos de dívida perpétua têm opção de reembolso a partir de novembro de 2029, com as condições hoje fixadas, adianta a mesma informação.

"A referida emissão será subscrita integralmente pelo CaixaBank, S.A. e a respetiva liquidação ocorrerá a 16 de setembro", lê-se no comunicado.

A mesma informação indica ainda que o BPI decidiu proceder em 19 de setembro de 2024 ao reembolso antecipado de uma emissão de dívida perpétua subordinada (Additional Tier 1) de 275 milhões de Euros, que também foi integralmente subscrita pelo CaixaBank.

A nova emissão de dívida, é referido, mantém a proporção de Additional Tier 1 no rácio de capital total, "com um custo inferior ao que resultaria da manutenção da emissão reembolsada antecipadamente".

A autorização para a referida substituição foi obtida previamente junto do Banco Central Europeu (BCE).

LT // EA

Lusa/Fim