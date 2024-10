Às 14:16 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia ligeiros 0,05% para 42.407,76 pontos e o Nasdaq subia 0,09% para 18.584,27 pontos.

O índice alargado S&P 500 descia 0,09% para 5.818,38 pontos.

"O mercado está cansado", após uma série de recordes, considerou Adam Sarhan, da 50 Park Investments. "Não tivemos nenhum recuo significativo desde agosto", acrescentou, citado pela AFP.

Os investidores aguardam a divulgação nos próximos dias de uma estimativa sobre o crescimento da economia norte-americana no terceiro trimestre, do índice de preços PCE, o mais seguido pelo banco central, e do relatório mensal sobre o emprego.

A nível de empresas, são esperados os resultados da Alphabet (hoje), da Microsoft e da Meta (na quarta-feira), da Apple e da Amazon (na quinta-feira).

O rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos subiu para 4,33%, o que acontece pela primeira vez em quatro meses, depois de ter encerrado em 4,28% na segunda-feira.

No índice Dow Jones, a Boeing registava uma subida de 0,79%, após ter anunciado que angariou cerca de 21.000 milhões de dólares (cerca de 19.400 milhões de euros) com a venda de ações, no âmbito de uma operação de aumento de capital.

A Ford seguia em baixa (-8,58%), apesar de ter alcançado um lucro e um volume de negócios que superaram o previsto pelos analistas.

