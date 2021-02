Na sexta-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou no 'vermelho', com o índice PSI20 a perder 1,26% para 4.794,55 pontos, alinhado com as descidas no resto da Europa.

O BCP liderou as descidas e recuou 3,06% para 0,11 euros, seguido da Galp, que caiu 2,54% para 8,28 euros, num dia em que 15 das 18 cotadas do PSI20 fecharam em baixa e só três ficaram em terreno positivo.

As principais bolsas europeias registaram descidas mais acentuadas nesta última sessão de janeiro. Madrid perdeu 2,21%, Paris 2,02%, Londres 1,82%, Frankfurt 1,71% e Milão 1,57%.

