Das 18 cotadas que integram o PSI20, 10 subiram e oito desceram. A Sonae Capital liderou os ganhos com uma subida de 6,30% para 0,54 euros.

Nas subidas, destacaram-se ainda a Galp (4,71% para 10,90 euros) e o BCP (3,10% para 0,10 euros). A Pharol ganhou 2,43% para 0,07 euros e a NOS avançou 2,34% para 3,67 euros.

Entre as cotadas com valorizações inferiores a 1% ficaram a Semapa (8,59 euros), a Jerónimo Martins (14,76 euros) e os CTT (2,08 euros).

Nas descidas, a Ibersol caiu 11,24% para seis euros, a EDP Renováveis perdeu 4,10% para 11,24 euros e a EDP baixou 2,26% para 4,14 euros.

Com perdas mais baixas terminaram a Altri (4,37 euros), a Corticeira Amorim (9,21 euros), a REN (2,41 euros), a Mota-Engil (1,25 euros) e a Sonae SGPS (0,67 euros)

No resto da Europa, Madrid avançou 2,44%, Paris 1,79%, Frankfurt 1,33%, Londres 1,26% e Milão 0,28%, com as bolsas animadas pela perspetiva de recuperação económica, depois de a Comissão Europeia ter proposto um fundo de 750 mil milhões de euros para ajudar os países europeus a superarem a crise da covid-19.

