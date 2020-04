Na quarta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou em alta, pela terceira sessão consecutiva, com um ganho de 2,30% no índice PSI20 para 4.310,88 pontos e com a Galp a destacar-se ao subir quase 6%.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 17 subiram e só a Jerónimo Martins baixou (-0,51% para 15,56 euros).

As principais bolsas europeias terminaram com ganhos expressivos. Madrid subiu 3,21%, Frankfurt 2,89%, Londres 2,63%, Paris 2,22% e Milão 2,21%.

