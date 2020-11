De acordo com uma nota do Comité de Política Monetária (CPM) do Banco de Cabo Verde, a que a Lusa teve hoje acesso, sobre as reuniões de ordinárias de 29 de outubro e da próxima já agendada para 24 de novembro, os indicadores de solidez do sistema bancário "mantiveram-se, até ao primeiro semestre, relativamente estáveis".

O CPM decidiu propor à administração do BCV a "manutenção da atual orientação da política monetária" com taxas de juro em mínimos históricos e do programa de financiamento do sistema bancário através das Operações Monetárias de Financiamento de longo prazo (OMF), tendo destacado o comportamento do sistema bancário, apesar da crise provocada pela pandemia.