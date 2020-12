Trata-se das estradas nacionais número 1 e número 10 na Zambézia e as obras a serem realizadas cobrem uma extensão de cerca de 70 quilómetros, num projeto com a duração de dois anos, avançou o ministro das Obras Públicas Recursos Hídricos e Habitação, João Machatine, citado hoje pela imprensa local.

A reabilitação das estradas "vai criar melhores condições de fluidez na entrada e saída de Quelimane [a capital provincial da Zambézia]", além do alargamento das vias, referiu o ministro.

"Apelar a população para que colabore no sentido desta empreitada poder decorrer sem nenhum tipo de sobressalto, porque ao fazermos isso estaremos a prejudicar a nossa província", disse o governante.

Os trabalhos de reabilitação enquadram-se no Projeto Integrado de Desenvolvimento de Estradas Rurais, lançado em 2018, nas províncias da Zambézia, Sofala, Manica, Tete, no centro, e Nampula e Cabo Delgado, no norte de Moçambique, priorizando pontos afetados pelos ciclones Idai e Keneth, que atingiram o país no ano passado.

