O financiamento da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA) "procura impulsionar os benefícios da urbanização nos municípios em todo o país, através da melhoria de infraestruturas urbanas e prestação de serviços, assim como apoio a reformas e capacidades institucionais".

A maior parte dos fundos do projeto financiará os municípios com base no seu desempenho num programa que inclui 22 municípios das províncias de Gaza, Zambézia, Sofala e Niassa.

O projeto também ajudará qualquer município de Moçambique que tenha iniciativas viáveis a obter financiamento do setor privado.

"Estou satisfeito por termos alcançado este primeiro marco em direção à implementação do projeto", observou Mark Lundell, diretor do Banco Mundial para Moçambique, citado no comunicado.

A urbanização, "se for corretamente gerida pode acelerar o crescimento económico, a redução da pobreza e as mudanças estruturais", sublinhou.

"Igualmente importante é a arquitetura fiscal do país, que deverá permitir aos municípios espaço fiscal e previsibilidade de fundos necessários para atender às suas necessidades de desenvolvimento urbano", acrescentou Nicoletta Feruglio, especialista sénior do setor público e uma das dirigentes no projeto.

O Banco Mundial realçou que a operação "está alinhada com as prioridades do país descritas no seu Plano Quinquenal, bem como, com o Quadro de Parceria do Banco aprovado em 2017, cujo enfoque é a redução da pobreza no país e aumento do rendimento de 40% da população mais pobre".

LFO // LFS

Lusa/fim