A decisão é suportada por uma "substancial revisão em alta das perspetivas de inflação para o médio prazo" que refletem "a contínua depreciação do metical, num ambiente de maior agravamento dos riscos e incertezas".

Há um ano, era preciso juntar 63 meticais para ter um dólar (moeda de referência para a divisa moçambicana) e hoje já são precisos 74 meticais, segundo a ferramenta cambial XE da Euronet.

Entre as incertezas apontadas pelo banco central destacam-se "as consequências negativas da propagação acelerada da covid-19 e a ocorrência de calamidades naturais, para além da instabilidade militar" no centro e norte do país.

O BM faz ainda um alerta: "perspetiva-se uma recuperação mais baixa da atividade económica em 2021", ao mesmo tempo que "a pressão sobre as finanças públicas tende a aumentar e o mercado cambial regista pressão na procura de moeda estrangeira".

A inflação anual aumentou pelo quarto mês consecutivo, "passando de 2,98% em setembro para 3,52% em dezembro de 2020", sendo que "a inflação subjacente, que exclui os preços dos bens e serviços administrados e das frutas e vegetais, aumentou, no mesmo período, de 2,92% para 5,10%, com perspetivas de agravamento nos próximos trimestres".

O Banco de Moçambique antecipa ainda "o fim da vigência de parte das medidas de contenção de preços decretadas pelo Governo, no âmbito da covid-19 e dos choques climáticos".

O comité decidiu ainda na sessão de hoje incrementar as taxas de juro da Facilidade Permanente de Depósitos (FPD) e da Facilidade Permanente de Cedência (FPC) em 300 pontos base, para 10,25% e 16,25%, respetivamente.

Mantêm-se os coeficientes de Reservas Obrigatórias (RO) para os passivos em moeda nacional e em moeda estrangeira em 11,50% e 34,50%, respetivamente.

A próxima reunião ordinária do CPMO está agendada para o dia 17 de março.

Moçambique tem um total acumulado de 329 mortes e 34.055 casos positivos de covid-19, com aceleração de infeções desde final do ano.

LFO // VM

Lusa/Fim