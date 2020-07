A Praça do Metical irá contribuir para que se "realce e engrandeça a beleza arquitetónica e urbanística da cidade de Inhambane, através de um espaço de lazer cómodo e com um significado histórico para os munícipes", disse Rogério Zandamela, governador do BM, citado no comunicado.

A iniciativa insere-se nas ações que o banco leva a cabo em todo o país para contribuir para "a dignificação de um dos símbolos mais importantes da estabilidade económica do país", o metical, acrescenta.

Ainda de acordo com o comunicado, a iniciativa visa garantir que as gerações atuais e vindouras tenham exemplos de preservação da história.

O BM vai financiar a construção de 60 casas para as famílias abrangidas pela área que será ocupada pela praça.

