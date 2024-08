No seu relatório de estabilidade financeira de 2023, o regulador cabo-verdiano constatou que "a elevada concentração da carteira de crédito reflete o alto nível de exposição a operações de maior risco e a mutuários pertencentes aos mesmos setores económicos".

Por sua vez, a elevada concentração bancária no mercado de depósitos destaca a forte dependência estrutural do financiamento das instituições, acrescentou.

"A combinação destes dois fatores contribui para amplificar o risco de contágio em todo o sistema bancário", alertou o BCV, que apontou ainda a reduzida dimensão da economia e o seu grau de forte dependência externa como outras das principais vulnerabilidades.

"Enquanto pequena economia insular e aberta, Cabo Verde está fortemente exposto aos desenvolvimentos externos, particularmente os da área do euro", constatou, indicando que um dos efeitos é a transmissão da inflação importada aos preços internos.

No relatório, o Banco de Cabo Verde identificou um conjunto de vulnerabilidades conjunturais do sistema financeiro do arquipélago, como o nível de crédito em incumprimento, que foi de 7,3% em 2023.

"Apesar da tendência de redução, o atual nível de risco de crédito poderá impactar o custo final de financiamento à economia e influenciar as condições gerais de concessão de crédito, condicionando assim a dinâmica da intermediação financeira", explicou.

O banco central concluiu que algumas empresas estão mais vulneráveis a nível financeiro com o levantamento das medidas de apoio à crise pandémica em 2022 e que continuaram a operar num contexto de inflação elevada em 2023, ainda que menos acentuada.

"Esta situação traduziu-se num aumento do risco de incumprimento do serviço da dívida para o sistema financeiro", salientou, constatando que a persistência de um elevado nível de endividamento do Estado (de cerca de 110% do PIB) é outro dos problemas financeiros do país.

Não obstante a "melhoria das contas públicas", o BCV alertou para a elevada ligação entre a banca e o setor público, quando comparado com as economias em desenvolvimento, e alguns mercados emergentes vulneráveis e países de baixo rendimento.

O regulador do sistema financeiro cabo-verdiano chamou ainda a atenção que a digitalização dos serviços na indústria bancária e o recurso crescente a meios digitais que induz à maior exposição ao risco de ataques informáticos.

Neste sentido, considerou que é "crucial" reforçar a capacidade de prevenção, deteção e gestão de ameaças cibernéticas no país.

Em 2023, a economia cabo-verdiana cresceu 5,1% e a inflação foi de 3,7%, conta os 7,9% do ano anterior.

