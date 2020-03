Banco central e instituições de crédito cooperam para evitar falsificação da moeda moçambicana O Banco de Moçambique (BM) assinou um memorando de entendimento com Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (ICSF) para a partilha de responsabilidades na gestão da moeda e que visa evitar a sua falsificação, foi hoje anunciado. economia Lusa economia/banco-central-e-instituicoes-de-credito_5e60e9d62af29a198bab05d6





"[Às instituições cabe] selecionar e verificar a autenticidade de numerário para se protegerem de perdas devido a falsificação [da moeda]", disse Rogério Zandamela, governador do BM, citado hoje em comunicado da instituição.

O objetivo do memorando é também "promover eficiência" na circulação de notas e da moeda moçambicana (o metical), garantindo que a sua seleção, contagem, transporte e distribuição sejam feitos corretamente e com custos mais baixos.

No acordo, é responsabilidade do BM assegurar a integridade das notas e moedas em circulação, além de educar o público para melhor conservação do dinheiro.

Por outro lado, as instituições de crédito têm a responsabilidade de verificar a autenticidade do numerário para evitar a falsificação e outros crimes financeiros.

No total, a ICSF integra 20 instituições bancárias, com destaque para o Standard Bank, Millennium Bim e Banco Comercial e de Investimentos - BCI, três dos principais na banca moçambicana.

