"Os desenvolvimentos mais recentes indicam que os 2,2% de crescimento económico para este ano estimados em abril podem não ocorrer porque no segundo trimestre, na sequência de todo o processo de confinamento, tivemos um crescimento negativo de 3,3%, algo que nunca tínhamos visto na história recente do país", disse o administrador do banco central moçambicano na intervenção na sessão inicial dos XXX Encontros de Lisboa entre os governadores dos países de língua portuguesa, que hoje decorre em formato virtual.

"Há a indicação de que isto [o crescimento negativo] pode continuar no terceiro e quarto trimestres, embora em magnitudes inferiores, o que a acontecer, significa que provavelmente podemos terminar o ano com uma contração do PIB na ordem de 0,5% a 1%", apontou o administrador do banco central.