Aumento das pensões começou hoje a ser pago com retroativos a 1,9 milhões de pensionistas

Os 1,9 milhões de pensionistas com rendimentos até 658,2 euros começaram hoje a receber o aumento extraordinário de 10 euros, com retroativos a janeiro, disse fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.