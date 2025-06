O protesto organizado pelo movimento ambientalista Climáximo começou às 15:00 na rotunda do Relógio.

Os manifestantes pretendem "travar a crise climática" e exigir transportes gratuitos.

Exibindo cartazes com as inscrições "Menos Avião, Mais Habitação" ou "Desarmar a indústria fóssil", os ativistas, vestidos com camisolas amarelas, gritavam palavras de ordem como "Nem na Portela, nem Alcochete, aeroporto para o cacete" ou "Montenegro presta atenção vamos acabar com a indústria da aviação".

