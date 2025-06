Intitulada Álvaro Siza: The Archive, a exposição estará patente entre 06 de junho e 07 de setembro no Power Station of Art, o primeiro museu público de arte contemporânea da China continental e sede da Bienal de Xangai.

Trata-se de uma adaptação da mostra C.A.S.A., apresentada em Serralves em 2024, e representa a maior exposição alguma vez realizada sobre o trabalho de Álvaro Siza, segundo nota difundida pela organização.

Com curadoria do arquiteto António Choupina --- em colaboração com Siza Vieira e Carlos Castanheira ---, a exposição é organizada conjuntamente pelo Museu de Serralves e pelo Power Station of Art, e propõe uma leitura cronológica da obra do arquiteto português ao longo de quase um século, desde os seus desenhos de infância até às diversas tipologias que definem o seu percurso.

Ao todo, as peças expostas ocupam quase um quilómetro de extensão expositiva, destacou a organização.

"Assente na arte, na geometria e na beleza, esta exposição apresenta um retrato de Siza como um verdadeiro pensador contemporâneo, cuja prática continua a recorrer ao desenho como ferramenta para desvendar os mecanismos internos da arquitetura e do pensamento", lê-se no comunicado.

O arquiteto portuense, de 91 anos, conta com algumas obras importantes na China, desenvolvidas em colaboração com Carlos Castanheira, incluindo o Edifício sobre a Água, em Huai'an (leste), e o Museu de Arte e Educação de Ningbo.

A exposição assinala também o 30º aniversário do acordo de geminação entre as cidades de Xangai e do Porto.

JPI // APL

Lusa/Fim