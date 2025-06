Depois de uma igualdade sem golos na primeira metade, os alemães adiantaram-se no marcador logo no arranque da segunda, por Florian Wirtz, aos 48 minutos, mas a equipa lusa, vencedora em 2019 da edição inaugural, reagiu e, no espaço de cinco minutos, virou o resultado a seu favor, com golos de Francisco Conceição, aos 63, e de Cristiano Ronaldo, aos 68.

Na final, agendada para as 20:00 portuguesas de domingo, Portugal vai defrontar, em Munique, o vencedor da outra meia-final, a disputar pelas 20:00 de quinta-feira entre a Espanha, detentora do título, e a França, vencedora da edição de 2020/21, enquanto os germânicos vão discutir o terceiro lugar com o perdedor, em jogo agendado para as 14:00 do mesmo dia, em Estugarda.

VR // VR

Lusa/fim