O principal indicador do PMI (Purchasing Managers Index) situou-se em 41,7, um registo que mostra "um forte declínio nas condições para as empresas, com os principais índices, como a produção, novas encomendas e emprego a situarem-se abaixo do valor neutro de 50,0", diz a análise do Standard Bank.

O índice observa que, apesar da queda, junho teve a taxa de declínio na atividade empresarial mais baixa dos últimos três meses.