A autoridade monetária relatou que o resultado positivo do IBC-Br, indicador que é considerado uma prévia mensal do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, já que incorpora estimativas para a agropecuária, a indústria, serviços e impostos, aconteceu depois de uma estabilidade do índice em abril (0,01%), e retração de 0,36% em março.

Na comparação com maio do ano passado, o indicador cresceu 1,3%. No trimestre que terminou em maio, o índice de atividade económica brasileira registou uma elevação de 0,53% face ao trimestre anterior.

Já nos cinco primeiros meses de 2024, o aumento acumulado da atividade económica no Brasil é de 2,01% face ao mesmo período de 2023.

Para este ano, o mercado financeiro prevê uma expansão do PIB brasileiro de 2,1%, segundo as últimas projeções de analistas financeiros consultados pelo Banco Central.

Esta percentagem está abaixo do esperado pelo próprio órgão emissor, que estima um crescimento de 2,3% e pelo Governo Central (2,5%).

Impulsionado pelo agronegócio, o Brasil cresceu 2,9% em 2023, no primeiro ano do Governo do atual Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, e encadeou três anos consecutivos de expansão económica.

Lula da Silva garantiu em diversas ocasiões que o Brasil superará em 2024 o crescimento estimado pelos analistas, apesar de todas as previsões preverem uma desaceleração da maior potência económica da América Latina.

