O core business da jeKnowledge é tecnológico, e materializa-se no desenvolvimento de sites e aplicações, mas também há uma área de organização de eventos. O que têm que ver uma com a outra? Pode parecer que nada, à primeira vista, mas as áreas de negócio desta Júnior Empresa foram criadas não apenas com o objetivo de oferecer soluções a organizações empresariais no mercado, mas também abrir o leque de aplicação prática daquilo que os alunos da Faculdade de Ciência e Tecnologia de Coimbra aprendem nas aulas.

"Para todos os alunos que não são da área de Engenharia Informática, Ciência de Dados, Design e Multimédia, temos essa vertente e organizamos mais de oito grandes eventos por ano", explica ao SAPO o vice-presidente, João Madeira.

Hoje com 77 membros, todos alunos daquela escola, a jeKnowledge quer aumentar cada vez mais a participação de jovens universitários que tenham vontade de arregaçar as mangas e experimentar no dia-a-dia o que é gerir uma empresa, contactar com clientes, trabalhar soluções e mercados.

"Muitos clientes veem ter connosco porque se vai passando a palavra, mas também nós estamos a procurar novas oportunidades, para nunca estarmos parados", conta o segundo vice-presidente, Pedro Coimbra. A ambição não é pequena. "Neste Movimento de Júnior Empresas, todos precisamos uns dos outros, por isso o contacto é essencial para continuarmos a crescer em conjunto e levar o projeto a níveis cada vez mais altos", explica a presidente da Júnior Empresa, Patrícia Silva.

Quanto a projetos, o impacto é notável, "sobretudo na zona de Coimbra", sejam os clientes públicos, como as autarquias, ou empresas privadas. Mas fazem questão de não se fechar na região, ou sequer no país. "Temos pelo menos um par de projetos internacionais todos os anos. Tem outro impacto, por isso queremos fazer esse esforço", justificam. E projetos para o futuro não faltam, incluindo uma forte aposta na área social, que está a dar vida ao Geoconnect, solução que têm levado pro bono às instituições locais, à medida das necessidades que nelas identificam.

Agora, é trabalhar para voltar a vencer os Junior Awards. "É a isso que estamos a apontar."