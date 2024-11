O Movimento Júnior nasceu em Paris, há 57 anos, e espalhou-se rapidamente após ser criada a primeira Júnior Empresa, derivando em Federações nacionais por toda a Europa. Em Portugal, as primeiras sementes foram lançadas ainda em 1990, com a primeira Júnior Empresa nacional, mas a ligação só se materializou oficialmente em 2012, sendo o Movimento Júnior Português a principal plataforma nacional de promoção do empreendedorismo juvenil, contando já com mais de 1250 Júnior Empresários que se dividem por 25 Júnior Empresas presentes em 17 faculdades de todo o país.

"A missão da JE Portugal consiste em garantir a contínua evolução das Júnior Empresas portuguesas, encorajar a expansão de novas e acompanhar o crescimento exponencial da plataforma número um de associativismo juvenil portuguesa", declaram os mais de 1250 júnior empresários portugueses, na sua página de apresentação.