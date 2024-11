O que faz uma Júnior Empresa? Basicamente, o mesmo que qualquer outra que esteja no mercado. Com a diferença que aquelas são criadas e geridas inteiramente pela mão de estudantes universitários.

Daniela Cláudio e Martim Sebastião são alunos do ISCTE, mas também, respetivamente, presidente e vice-presidente da ISCTE Júnior Consulting, uma Júnior Empresa que já cumpriu os 14 anos de vida e cujos corpos sociais são sempre exclusivamente ocupados por alunos das cinco escolas daquela instituição de ensino superior.

Sucessivamente premiada pelos projetos inovadores que tem apresentado nas áreas de consultoria, formação e inovação, foi mesmo considerada a mais promissora organização da Europa, em 2022. Prova de que o mote do Movimento Júnior, Learn by doing, tem resultados práticos.

Com gigantes como a Ageas, a Altice, a Delta ou o Hospital de Santa Maria entre os clientes, a ISCTE Júnior Consulting tem feito caminho graças a "uma estrutura muito diversificada, virada quer para as áreas de consultoria quer para analytics e desenvolvimento tecnológico", explica Daniela, em entrevista ao SAPO, apontando as muitas escolas do ISCTE como razão de peso para conseguirem chegar mais longe com soluções tão inovadoras.

Os projetos são tipicamente desenvolvidos para PME que os procuram com uma missão específica ou que eles próprios contactam para oferecer os seus serviços. E no fim do dia, sentem que o que fazem impacta realmente quer a economia real quer a comunidade em volta. "As Júnior Empresas são um motor em crescimento e nós fazemos sempre por aportar valor nas implementações que sugerimos", explica Martim. Mas nem tudo significa ganhar dinheiro. "Um em cada cinco dos projetos que endereçamos são pro bono, feitos para associações sem fins lucrativos. Isso permite-nos também ter um efeito na própria sociedade", diz.

Planos para o futuro? A área em que todos querem mexer: Inteligência Artificial. "Porque temos a escola de Sintra, focada em Tecnologias Digitais, temos esse know how garantido, por isso queremos reter esse conhecimento na organização e fazer projetos nessa área."