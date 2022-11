De acordo com uma nota do IGAPE, a empresa vencedora, atendendo à natureza do ativo e de acordo com os termos de referência do concurso público, lançado em agosto passado, deverá pagar a adjudicação em quatro prestações anuais de igual valor, dispondo de dois anos de carência para efetuar o pagamento da primeira prestação.

A Camicundo Agropecuária, Lda. é uma sociedade por quotas com sede social em Luanda, fundada em fevereiro de 2016, que tem como objeto social a agropecuária, indústria e comércio, dedicando-se à produção de arroz e com o objetivo de consolidar a sua posição neste segmento de mercado.

Atualmente, a Camicundo Agropecuária exerce a atividade no município de Camacupa, província do Bié, onde também atua na produção de arroz, numa área de mil hectares.

O concurso, via leilão eletrónico, contou com sete candidaturas, das quais cinco foram admitidas pela comissão à fase de licitação.

A Fazenda de Sanza Pombo é um ativo localizado na província do Uíje, cuja privatização se realizou após resolução contratual com o anterior adjudicatário por incumprimento, frisa a nota do IGAPE.

