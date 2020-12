Diamantino de Azevedo procedeu hoje à inauguração da ponte-cais, cuja construção durou nove meses, com uma capacidade de 7.000 toneladas de peso morto.

No seu discurso, o ministro referiu que a nova ponte-cais no Namibe tem como principal objetivo assegurar a descarga de combustível, nomeadamente gasóleo, gasolina, Jet A1 e LPG, de forma autónoma do cais de mineraleiro, assegurando celeridade e segurança às diversas operações envolvidas no processo.

"Este empreendimento enche-nos de esperança, porque temos consciência do impacto desses produtos no desenvolvimento económico desta região", referiu.

