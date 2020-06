"O país está bem preparado para beneficiar da recuperação que já está a acontecer do preço do petróleo, e que provavelmente acelerará com o desconfinamento mundial", após o pico da pandemia em vários países, afirmam os académicos do CEDESA, numa análise sobre os efeitos no setor petrolífero de Angola da quebra abrupta do preço do petróleo, no contexto da covid-19.

O grupo de académicos sublinha que o preço do crude está a sofrer pressões negativas, não apenas por causa da queda da procura, em virtude da covid-19, mas também por causa da "aparente tendência secular para diminuir o consumo de petróleo substituindo-o por fontes alternativas" de energia.