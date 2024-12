Tal como aconteceu nas anteriores edições do "Parlamento próximo", José Pedro Aguiar-Branco vai visitar vários concelhos do distrito de Évora, terá reuniões com autarcas e será acompanhado pelos três deputados eleitos por este círculo nas últimas legislativas: Luís Dias (PS), Sónia Ramos (PSD) e Rui Cristina (Chega).

Hoje, o programa do presidente da Assembleia da República começa pelas 09:00, no concelho de Portel, com uma reunião com a Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, seguindo-se, cerca de hora e meia depois, na Torre do Salvador, em Évora, um encontro com a Comissão Executiva Évora 27 -- Capital Europeia da Cultura.

Ainda durante a manhã, o antigo ministro social-democrata terá um encontro com a reitora e com estudantes da Universidade de Évora, no Colégio do Espírito Santo e, pelas 13:00, desloca-se ao NERE (Núcleo Empresarial da Região de Évora), onde almoça.

Ao início da tarde, José Pedro Aguiar-Branco faz uma visita à Exposição Comemorativa dos 500 anos de Camões no Paço Ducal de Vila Viçosa, tendo depois, pelas 16:00, no mesmo município, uma reunião com presidentes de Câmara do distrito de Évora.

No último ponto do programa, pelas 18:00, o presidente da Assembleia da República assiste a uma sessão de apresentação do processo de candidatura de "Vila Viçosa -- Vila Ducal Renascentista" a Património Mundial da UNESCO.

